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«Мажор» за рулем и «веселая» пассажирка вызвали гнев граждан Владивостока

«Мажор» за рулем и «веселая» пассажирка вызвали гнев граждан Владивостока

Источник фото: pixabay.com

Молодой водитель из Владивостока решил показать свою «смекалку» и выехал на тротуар в жилом районе города, объезжая пробки, сообщают «Вести:Приморье». Этим он вызвал гнев водителей и пешеходов. 

«Мажоры Владивостока пробок не ощущают. Девятнадцатилетний житель дальневосточной столицы похвастался в своём Инстаграм, как объезжает пробки во Владивостоке по тротуару». Так описали ситуацию в одном из приморских пабликов.

На кадрах видно, машина едет на идущих пешеходов. Пожилая женщина едва успевает отойти в сторону. Стоит отметить, что женщина могла упасть и попасть под колеса, так как на улице очень скользко.

В комментариях отмечали, водителю 19 лет. «Не от большого ума», «И к чему эти дешевые понты», «Минус права и тачка под пресс».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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