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Дать отпор сверхъестественному решил житель Владивостока в лифте многоэтажки

Дать отпор сверхъестественному решил житель Владивостока в лифте многоэтажки

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке в жилом доме по улице Красного Знамени житель города решил показать свою сверхсилу, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видео, опубликованных в паблике dps_vl, видно, молодой человек зашел в лифт. Казалось бы, что тут необычного, жилец поднимается на нужный ему этаж. Однако внимание привлекает его поведение в кабине лифта. Мужчина, красуясь сам перед собой, начинает устраивать поединок с невидимым противником. Наносит удары по стенам, беспорядочно нажимает на кнопки и, решив, что этого недостаточно, пробивает дыру в потолке кабины механизма.

В лифте жилого дома на Красного Знамени данный боец подрался с лифтом, судя по всему победил всех оппонентов

, пишет автор поста.

В комментариях приморцы предположили, состояние пассажира неадекватное. Он явно находится под воздействием какого-то вещества.

«На самом деле это не смешно, все говорят что всё плохо в городе, но люди сами всё сами ломают, такой менталитет».

«Его в начале по плечу по хлопали невидимки, так он и решил дать отпор сверхъестественному».

«Я в лифте вздохнуть лишний раз боюсь, а он тут че вытворяет».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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