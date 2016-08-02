Очередной «демон» был изгнан жителем города в подъезде дома

Жители Владивостока в очередной раз стали свидетелями того, как некоторые горожане пытаются изгнать видимые только им сущности. При этом делают это в общественных местах. В этот раз таковым стал подъезд жилого дома, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видео, опубликованных в приморском паблике, видно как пара молодых людей спустилась по лестнице. Но, вероятно, что-то произошло, мужчина начал метаться по лестничной клетке, нанося удары ногами и руками по дверям лифта и стенам. На помощь пришла девушка, которая пыталась остановить изгнателя «демонов». После «боя» парочка обнялась. Вероятно, именно это и успокоило «бойца».

В общем, у нас тут очередной спартанец, который столкнулся с неведомыми противниками на лестничной клетке, некоторые из демонов находились в лифте. Вот такая у нас парочка живёт по соседству, чудят постоянно, причём женщина порой бегает голой по подъезду, а муж поёт песни рамштайна на балконе... Что нам делать, куда обращаться? -

пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях приморцы предположили, весна, обострение. Хотя были и другие версии, человек находится под воздействием каких-то веществ.

Жители дома по улицы Борисенко рассказали, что они тоже встречаются с таким. И эта ситуация происходит постоянно, от чего устали проживающие в доме граждане.

«Ничего вы не понимаете и завидуете шо у людей лубоф».

«Найти его и пусть ремонтирует всё что натворила его нога беда. А вообще - беда с его головушкой!».

«Ну их же изолировать нужно».

«Оооо, боже, что за дичь?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Дать отпор сверхъестественному решил житель Владивостока в лифте многоэтажки.

Во Владивостоке в жилом доме по улице Красного Знамени житель города решил показать свою сверхсилу. Казалось бы, что тут необычного, жилец поднимается на нужный ему этаж. Однако внимание привлекает его поведение в кабине лифта. Мужчина, красуясь сам перед собой, начинает устраивать поединок с невидимым противником. Наносит удары по стенам, беспорядочно нажимает на кнопки и, решив, что этого недостаточно, пробивает дыру в потолке кабины механизма. Вероятно, вниутри кабины находилось что-то сверхъестественное, то, что видел только этот пассажир.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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