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Ограбление пенсионера в лифте жилого дома во Владивостоке попало на видео

Ограбление пенсионера в лифте жилого дома во Владивостоке попало на видео

Источник фото: Стоп-кадр из видео

80-летнего пенсионера ограбили в лифте жилого дома по улице Иртышской, 28 во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье". Преступление сняла камера видеонаблюдения, установленная в лифте. 

На видео парень сначала угрожает пенсионеру пистолетом.

"Ты извини, бабки давай!", - обращается молодой человек к своей жертве, пенсионер пытается дать отпор грабителю, но силы явно не равны, и злоумышленник, наносит старику несколько ударов по голове. Когда пострадавший упал, грабитель вытащил у пожилого человека все из карманов и убежал.

 

Видео - "Экипажи ДПС"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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