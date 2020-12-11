Войдя в лифт, парень за минуты стал звездой в Сети

Во Владивостоке житель города стал «звездой» Сети, показав себя во всей красе в лифте одной из многоэтажек, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видео видно, молодой человек вошел в лифт, на стене которого было установлено зеркало. Мужчина долго наслаждался своим отражением, а потом, вероятно, решив, что неотразим, подумал, что еще долго хочет любоваться собой, и унес зеркало с собой. Перед этим, увидев установленную камеру, прикрыл ее рукой. Лицо попало в объектив. И теперь тысячи пользователей Сети увидели «красавчика», который своровал зеркало.

Когда оказался настолько красивым, что не удержался и украл зеркало из лифта. Нарцисс долго наслаждался своим отражением в зеркале лифта, а потом решил унести его с собой, видимо только в нём он чувствовал себя так красиво,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях осудили действие приморца, отметив, что о такой популярности когда-то писал Зощенко.

«Проснулся на утро звездой интернета».

«Как по Зощенко».

«Покрасовался, украл, в тюрьму... Романтика».

«Мне вот всегда интересно, когда люди себя видят в подобных видео, как они потом дальше себя ведут? Ещё "круче" или все же».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье в одном из жилых домов, парочка, зайдя в лифт, скорее всего, не знали, что камера работает исправно и натворили дел. Так, мужчина, отошел в угол и справил нужду. А после этого, как ни в чем не бывало, полез целовать свою спутницу. Вероятно, такое поведение - норма для некоторых граждан.

А в жилом доме по улице Красного Знамени житель города решил показать свою сверхсилу. Молодой человек зашел в лифт. Казалось бы, что тут необычного, жилец поднимается на нужный ему этаж. Однако внимание привлекает его поведение в кабине лифта. Мужчина, красуясь сам перед собой, начинает устраивать поединок с невидимым противником. Наносит удары по стенам, беспорядочно нажимает на кнопки и, решив, что этого недостаточно, пробивает дыру в потолке кабины механизма. Вероятно, внутри кабины находилось что-то сверхъестественное, то, что видел только этот пассажир.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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