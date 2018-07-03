Обиженный на лифт житель многоэтажки устроил ему «разборки» с битой в руках

Во Владивостоке мужчина, находясь в неадекватном состоянии, решил отомстить лифту, сообщают «Вести:Приморье».

Автор поста в паблике пояснил, мужчина застрял в лифте. Вероятно, сильно обиделся на механизм, а когда его удалось спасти из «плена машины», он вернулся для разборок с битой в руках. Зайдя в кабину, мужчина стал долбить по стенкам лифта.

У нас пьяный сосед застрял в лифте, когда его достали оттуда, он сходил на улицу за поленом и стал избивать и орать на лифт, повредив его.

Постоянный пользователь whatsapp «Вести:Приморье» рассказала, что однажды стала свидетелем похожей картины. Девушка пояснила, проживает в Артеме по улице Краснознаменной. Стояла с мужем у двери лифта в ожидании, когда лифт спустится. Подошел мужчина, оказалось, пьяный. Он начал всеми подряд пальцами давить на кнопки вызова. Скорее всего, он думал, что так машина быстрее откроет свои двери. На замечания не реагировал. Мужу пришлось на повышенных тонах объяснить хулигану, что так себя вести не стоит. Вероятно понял, шутки кончились. Успокоился. Развернулся и ушел. Наверное, передумал подниматься на нужный этаж.

«Весеннее обострение».

«Животное взяло не полено, а биту».

«Раз сосед, знаете кто. Дайте ***, такой хорошей. Чтоб боялся на лифте ездить».

«И ведь это чей-то отец, муж. Позорище. Нажралось- сиди дома».

«За поленом? у него натуральная бита в руке. какое к черту полено?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru