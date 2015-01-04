Причину устанавливают: Чуркин и Маяк вновь остались без электричества

Сегодня, 26 ноября, во Владивостоке утром районы Чуркина и Маяка снова остались без электроснабжения. По информации сервиса «Отключения воды и света» на vl.ru, около 10:00 зафиксировано отключение в сотнях домов. ДРСК пока не может назвать причину, сообщают «Вести:Приморье».

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Массовое отключение света на Чуркине, где сутками ранее в большинстве домов удалось вернуть электроснабжение, вновь пропал свет. Об этом в утренние часы сообщают жители домов на Калинина, Пихтовой, Берёзовой, Херсонской, Фастовской, Окатовой, Вилкова, Интернациональной и Ёлочной. В то же время зафиксированы отключения в районе Эгершельда, возле домов у остановки «Маяк». Так, света нет на улицах Паллады, Рейдовой, Крыгина, Черкавского, Американской, Новицкого, Токаревский маяк и Лукоморье.

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Завод «Восточная верфь» на Чуркине тоже полностью обесточен.

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Официальной информации о причинах аварийных отключений и о том, насколько они серьёзные, на момент публикации нет. VL.ru запросил сведения в пресс-службе ДРСК. В организации сообщили, что идёт оперативный сбор информации о произошедшем и обещали дать комментарий позднее.

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Напомним, что 25 ноября, на седьмой день после ледяного дождя, жителям Чуркина наконец-то стали возобновлять подачу электроэнергии. Тогда удалось вернуть свет в большинство домов, где его не было, однако в комментариях на VL.ru граждане продолжали писать, что электричество вернули далеко не всем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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