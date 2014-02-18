Интеллектуальная элита Приморья соберется на дискуссионной площадке "Тихоокеанская Россия"

Приморское отделение Союза журналистов России и Дальневосточное отделение Российской академии наук запускают новый совместный проект — дискуссионную площадку "Тихоокеанская Россия" (12+). Первое мероприятие в рамках проекта — круглый стол "Уезжать или оставаться? Факторы привлечения и удержания населения на Российском Дальнем Востоке" — состоится в среду, 2 декабря, в Доме ученых ДВО РАН, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Дискуссионная прощадка соберет вокруг себя специалистов из разных областей: научных работников, журналистов, представителей власти и общественных организаций. На встречах участники будут обсуждать вопросы, связанные с развитием региона, предлагать инновационные решения и создавать коммуникацию между властью, экспертным научным сообществом и жителями региона.

Первая активность дискусионной площадки "Тихоокеанская Россия" пройдет уже на следующей неделе. Во вторник, 2 декабря, в 14.00 часов эксперты соберутся в Доме ученых ДВО РАН (ул. Светланская, 50). Они поговорят о демографической и миграционной ситуации на Дальнем Востоке, проведут исторический анализ и выдвинут свои предложения, способные преломить устойчивую тенденцию убыли населения.

— Глобальная задача дискуссионной площадки "Тихоокеанская Россия" — создать сообщество экспертов, которые хотят и могут менять Дальний Восток к лучшему. Анализируя историю региона, геополитические особенности, экономическую ситуацию и другие факторы, влияющие на развитие территории, участники круглых столов будут предлагать конкретные решения, способные благотворно повлиять на будущее не только Дальнего Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Создание дискуссионной площадки, на которой эксперты будут обсуждать актуальнейшие проблемы развития региона — дело очень важное и нужное. Тем более, когда это делается совместно с информационной структурой, которая сможет донести взгляды профессионалов своего дела до широкой аудитории.

Главная наша цель — сформулировать проблемы, требующие обсуждения и решения. Некоторые из них хорошо известны, но решаются далеко не все — как, например, вопрос демографии. Мы хотим показать, что эти проблемы находятся в центре внимания академического и экспертного сообщества, хотим получить обратную связь от населения и выслушать их мнения, — объяснил заместитель председателя ДВО РАН, зав. Центром глобальных и региональных исследований Института истории ДВО РАН Виктор Ларин.

Список приглашенных на круглый стол "Уезжать или оставаться? Факторы привлечения и удержания населения на Российском Дальнем Востоке":

Юрий Авдеев, кандидат экономических наук;

Петр Бакланов, академик РАН, доктор географических наук, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН;

Григорий Смоляк, директор Депаратмента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Ангелина Ващук, доктор исторических наук, ДВО РАН;

Антон Волошко, вице-губернатор Приморского края;

Владислав Звычайный, председатель Союза организаций "Центр содействия иммиграции в Приморский край";

Ольга Курилова, руководитель представительства в ДФО АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов";

Виктор Ларин, заместитель председателя ДВО РАН, зав. Центром глобальных и региональных исследований Института истории ДВО РАН;

Сергей Пушкарев, председатель правления ПРОО "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений".

Виктор Суханов, председатель Приморского отделения Союза журналистов России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]