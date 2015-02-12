С 1 декабря медики смогут отследить статус доплат за работу с COVID-пациентами

Если медработник не получил, получил не вовремя или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена в ноябре Постановлениями Правительства №1762, то он сможет подать жалобу в электронном виде через портал Госуслуг. Такая возможность у медицинских работников появится с 1 декабря, сообщают «Вести:Приморье».

По результатам рассмотрения обращения будет проведена проверка.

Согласно новому порядку начисления доплат за коронавирус, размер выплаты должен определяться в зависимости от должности в одну нормативную смену, которая представляет собой 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю. За одну нормативную смену врачи скорой помощи должны получить 2430 рублей, средний медперсонала — 1215 рублей, младший медперсонал — 950 рублей, фельдшеры по приёму вызовов — 600 рублей, водители машин выездных бригад — 1215 рублей.

Врачам стационаров за одну нормативную смену полагается — 3880 рублей, среднему и младшему медперсоналу стационаров — 2430 рублей и 1215 рублей соответственно. Врачам, оказывающим медпомощь в амбулаторных условиях, за нормативную смену должны выплатить — 2430 рублей, среднему медперсоналу — 1215 рублей, младшему медперсоналу — 600 рублей.

Также сообщить на Госуслуги о невыплате положенных доплат смогут соцработники, которым Постановлением № 1859 «ковидные» выплаты продлены до конца 2021 года. Система специальных надбавок будет аналогична действовавшим до сих пор премиям за особые условия труда в период пандемии. Выплаты рассчитываются за смену продолжительностью 14 дней, в течение которых сотрудники постоянно проживали на территории учреждения.

Врачам в соцучреждениях за такую смену по-прежнему будут дополнительно начислять по 40 тысяч рублей, а при выявлении в организации COVID-19 — 60 тысяч рублей, соцработникам, педагогам и среднему медперсоналу — 25 и 35 тысяч соответственно. Младшему медперсоналу положена надбавка в размере 15 тысяч рублей, а при выявлении COVID-19 20 тысяч рублей, техническому персоналу — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Отметим, в Приморье медицинские работники, участвующие в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, продолжат получать дополнительные выплаты за свою работу.

На стимулирование медицинского персонала предусмотрены выплаты из резервного фонда правительства края. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, деньги получат как работающие с COVID-больными медработники, так и водители «скорой», уборщики, дезинфекторы и прочие.

«Деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях коронавируса получат медицинские работники, работающие с COVID-больными, а также обеспечивающие условия для оказания помощи – дезинфекторы, уборщики, водители автомобилей скорой помощи и другие», – сообщила заместитель председателя Правительства края – министр здравоохранения Анастасии Худченко.

Доплаты медики Приморья получают из федерального и краевого бюджетов. Федеральные выплаты: 80 тысяч рублей – врачам, 50 тысяч – среднему медицинскому персоналу, 25 тысяч – младшему медицинскому персоналу, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, а также 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей среднему младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи. Региональные доплаты: врачам – 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, младшему и прочему персоналу – 8 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]