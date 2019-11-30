Вчера, 17:24
Медицинский центр загорелся в Уссурийске
В Уссурийске на проспекте Блюхера, 3, загорелся вход в медицинский центр, сообщают «Вести:Приморье».
Видео пожара опубликовано в одном из приморских пабликов. Видно, что горит опора при входе в медцентр. Очевидец отмечает, горит отделка опор. Можно предположить, под отделкой находилась электропроводка.
Детали происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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