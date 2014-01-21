Новости Видео Происшествия

Сегодня, 14:27
 

В Уссурийске на рынке взорвался и загорелся киоск

Фото: Марк Чернослив

В Уссурийске на рынке «Исток» на улице Плеханова около полудня загорелся киоск. По словам очевидцев, сначала был громкий хлопок, а затем произошло возгорание.

Как сообщает паблик mark2_che, сегодня в 11:45 на задней территории рынка "Исток", прогремел взрыв и начался пожар.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, очень быстро справились с огнем.

По одной из версий, взорваться мог газовый баллон внутри киоска. Обстоятельства происшествия уточняются.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести