В Уссурийске на рынке взорвался и загорелся киоск

В Уссурийске на рынке «Исток» на улице Плеханова около полудня загорелся киоск. По словам очевидцев, сначала был громкий хлопок, а затем произошло возгорание.

Как сообщает паблик mark2_che, сегодня в 11:45 на задней территории рынка "Исток", прогремел взрыв и начался пожар.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, очень быстро справились с огнем.

По одной из версий, взорваться мог газовый баллон внутри киоска. Обстоятельства происшествия уточняются.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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