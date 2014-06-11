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Киоск "Шаурма" сгорел во Владивостоке. Подробности

Киоск "Шаурма" сгорел во Владивостоке. Подробности

5 мая около 13 часов во Владивостоке у кинотеатра "Москва" на Первой Речке загорелся киоск, где готовили шаурму.

Очевидцы сообщают, что точку питания в считанные минуты охватило огнем. Из-за высокой интенсивности пламени детскую площадку перед кинотеатром заволокло дымом. До приезда пожарных люди огнетушителями пытались сбить пламя, но безуспешно.

Известно, что во время происшествия на месте были повар и хозяин торговой точки, однако они отказались комментировать происшествие. Прибывшие на место огнеборцы справились с пламенем, киоск выгорел дотла.

 

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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