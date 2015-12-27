Вчера, 17:43
«Все повторяется»: Киоск шаурмы сгорел в Большом Камне
Очевидцы увидели чёрный дым и сильное пламя.
О происшествии рассказали очевидцы, сообщают «Вести:Приморье». В группе dpscontrol появилась информация, что в центре Большого Камня сгорел ларёк, где готовили шаурму, Причём, уверяют наблюдатели, что этот ларёк горит уже не в первый раз.
Напомним, похожее происшествие случилось во Владивостоке 5 мая.
Киоск шаурмы, расположенный рядом с кинотеатром в микрорайоне на Первой речке, выгорел до основания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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