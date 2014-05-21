Малышка выпала из окна 4-го этажа в Большом Камне

Происшествие случилось в многоэтажном доме в Большом Камне по улице Блюхера, 7, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на @bkamen_news. Из окна многоэтажки с 4-го этажа выпала маленькая девочка.

Девочку спасло чудо. Она едва не упала на штырь. В результате, предварительной информации, отделалась ушибами. На место происшествия вызвали скорую. Врачи в срочном порядке госпитализировали ребенка.

Очевидцы утверждают, что соседи не могли достучаться до родителей около полутора часов. Однако, когда дверь открылась, увидели пьяную мать. Отца не было, предполагают, он был на работе.

Расследованием происшествия займутся органы опеки и полиция.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, на улице в Большом Камне нашли босую малышку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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