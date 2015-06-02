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В Приморье четырехлетняя девочка выпала из окна частного дома

В Приморье четырехлетняя девочка выпала из окна частного дома

В Приморье четырехлетняя девочка выпала из окна частного дома. Предположительно, ребенок получил травмы из-за недосмотра взрослых, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП – Владивосток".

Маленькая девочка самостоятельно забралась на подоконник и выпала из открытого окна, расположенного на первом этаже жилого дома. Взрослые вызвали для ребенка карету скорой. Доктора оказали малышке первую помощь и отвезли в больницу. Девочку госпитализировали в отделении травматологии. У ребенка сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и другие телесные повреждения.

За несчастный случай взялись правоохранительные органы. Полиция будет выяснять, почему малышка упала с такой высоты. Основная версия – недосмотр родных.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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