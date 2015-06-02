В Приморье 7-летняя девочка выпала из окна

Проверку по факту падения несовершеннолетней девочки из окна квартиры жилого дома в Арсеньеве проводят сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, врачи скорой доставили в городскую больницу Арсеньева школьницу, пострадавшую в результате падения с высоты. Выяснилось, что девочка выпала из открытого окна квартиры на третьем этаже из-за недосмотра родных, которые и вызвали врачей.

Медики диагностировали у 7-летней пострадавшей множественные повреждения внутренних органов, конечностей и мягких тканей. Девочка была незамедлительно госпитализирована, а по факту недосмотра за ребенком в отношении родных несовершеннолетней сотрудники полиции проводят проверку.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего несчастного случая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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