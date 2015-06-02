В Приморье 7-летняя девочка выпала из окна
Проверку по факту падения несовершеннолетней девочки из окна квартиры жилого дома в Арсеньеве проводят сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, врачи скорой доставили в городскую больницу Арсеньева школьницу, пострадавшую в результате падения с высоты. Выяснилось, что девочка выпала из открытого окна квартиры на третьем этаже из-за недосмотра родных, которые и вызвали врачей.
Медики диагностировали у 7-летней пострадавшей множественные повреждения внутренних органов, конечностей и мягких тканей. Девочка была незамедлительно госпитализирована, а по факту недосмотра за ребенком в отношении родных несовершеннолетней сотрудники полиции проводят проверку.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего несчастного случая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
12.08.2016 На Шаморе маленькая девочка упала со второго этажа кафе
-
12.08.2019 В Приморье четырехлетняя девочка выпала из окна частного дома
-
31.01.2019 Во Владивостоке погибла девушка, выпав из окна
-
02.12.2016 Во Владивостоке девушка получила серьезные травмы, выпав из окна своей квартиры
-
23.05.2016 Во Владивостоке девушка выпала из окна жилого дома
-
02.06.2015 Во Владивостоке маленькая девочка выпала из окна
Добавить комментарий