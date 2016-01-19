Во Владивостоке малыш выпал из окна жилого дома
Проверку по факту падения маленького мальчика из окна квартиры жилого дома проводят сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сообщение о падении ребёнка из окна второго этажа поступило в скорую в начале августа от очевидцев произошедшего. Прибывшие на место происшествия к дому на улице Новоникольское Шоссе врачи установили, что пострадавший, которому всего год и одиннадцать месяцев, получил серьёзную травму головы.
После оказания первой помощи мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ссадины по всему телу. Ребёнка госпитализировали в травматологическое отделение, а по факту недосмотра в отношении родителей сотрудники полиции проводят проверку.
Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.
Комментировать: