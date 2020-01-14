Вчера, 17:56
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в супермаркете Артема
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 28 ноября в Артеме, возле супермаркета «Юлия», сообщают «Вести:Приморье».
Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Артеме, в супермаркете по улице Кирова охранники устроили скандал с рукоприкладством в отношении покупателей. Очевидец снял на видео факт рукоприкладства и скандала между охранником супермаркета и покупателями - мужчиной и женщиной. Автор отмечает, начала скандала на видео не попало, лишь тот момент, когда «разборки» вышли на улицу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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