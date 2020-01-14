Новости Общество Происшествия
Вчера, 17:56

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в супермаркете Артема

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в супермаркете Артема

Источник фото: скрин видео artem.news.plus

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 28 ноября в Артеме, возле супермаркета «Юлия», сообщают «Вести:Приморье».

Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Напомним, ранее  «Вести:Приморье» сообщали, в Артеме, в супермаркете по улице Кирова охранники устроили скандал с рукоприкладством в отношении покупателей. Очевидец снял на видео факт рукоприкладства и скандала между охранником супермаркета и покупателями - мужчиной и женщиной.  Автор отмечает, начала скандала на видео не попало, лишь тот момент, когда «разборки» вышли на улицу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме