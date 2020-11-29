«Швырнул на асфальт, три раза теряла сознание»: скандал в супермаркете вызвал возмущение

В Артеме, в супермаркете по улице Кирова охранники устроили скандал с рукоприкладством в отношении покупателей, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец снял на видео факт рукоприкладства и скандала между охранником супермаркета и покупателями - мужчиной и женщиной. Автор отмечает, начала скандала на видео не попало, лишь тот момент, когда «разборки» вышли на улицу.

«Сегодня в очередной раз "прославился" супермаркет "Юлия". Точнее, охрана этого торгового предприятия. Конфликт произошёл якобы из-за того, что в магазин зашли мужчина и женщина в нетрезвом состоянии. Как они там себя вели, очевидцу неизвестно. Он уже увидел развязку, когда один из охранников со всей дури швырнул женщину на асфальт. Вероятно, она получила сотрясение мозга, так как несколько раз теряла сознание. Но охрана даже не думала вызвать скорую. На помощь выпившим покупателям бросились случайные прохожие», отметил автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях горожане отметили, чтобы не случилось, поднимать руку - дело последнее.

«Почему охрана убегала, когда спортяга их гонял. А как женщину швырнуть, так они бравые ребята», «Чтобы она не натворила, как бы себя не вела, все на что имеют право охранники - это скрутить руки (при необходимости обезвредить) и так держать до прибытия полиции, которую должны вызвать сами!», «Не зря их боксер гонял!!! С девушкой то попроще воевать», «Я видела как охранник магазина весной подростка выгонял очень грубо, вроде толкал даже... потому что подросток сказал, не надо его трогать. У подростка не было маски. Выглядело это по-дебильному», «Никого не защищаю и не обвиняю. В этот магазин заезжаю очень, крайне редко, но когда я там, почему-то меня никто не вышвыривает, никто не толкает, никто не хамит и не грубит, и никто по пятам за мной не ходит может, потому что я веду себя прилично? Так, может, эта совсем не трезвая пара, будучи в зале, вела себя крайне безобразно? Без полной информации судить нельзя.», «А что вы храбрость проявляете в сторону Женского пола!?», «Репутация уходит в ноль».

Ранее «Вести:Приморье» сообщали об инциденте в одном из супермаркетов Артема. По одной из версий, сотрудники Росгвардии вынуждены были применить силу к гражданину, который заявился в магазин без защитной маски.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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