Охранники супермаркета избили покупателя?

В Сети разлетается видео, на котором видно, как несколько мужчин пытаются с помощью рукоприкладства выяснить отношения. Инцидент произошел вчера, 3 октября в одном из известных супермаркетов во Владивостоке. А сегодня в пабликах изложены две версии произошедшего, сообщают «Вести:Приморье».

Так, одна из версий, покупатель пришел за спиртным и требовал продать его за пять минут до 22 часов, когда продажа алкоголя запрещена. Вероятно, слово за слово и отношения переросли в скандал, который пытались разрешить уже на улице. Согласно этой версии, охранник нанес побои покупателю мусоркой, затем отпинал его.

По другой версии, также озвученной в Сети, охранники пытались разнять двух «сцепившихся» покупателей. Здесь же отмечается, что охрана супермаркета пыталась не допустить конфликта еще в торговом зале.

Приморцы, просмотрев видео, выстраивают свои версии, отмечая, в таких ситуациях лучше вызывать полицию, чтобы рукоприкладство не закончилось тяжкими последствиями для кого-то из участников конфликта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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