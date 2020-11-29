Вчера, 19:23
Предупреждение о ледяном дожде во Владивостоке побило все рекорды просмотров
Заметка сайта vestiprim.ru "Метеосайты предупреждают об угрозе еще одного ледяного дождя во Владивостоке" набрала более 100 тысяч просмотров за 7 часов - феноменальный результат для регионального сайта.
Напомним, что в материале шла речь о том, что "в понедельник, 7 декабря, с акватории Желтого моря возможен выход на юг Приморья очередного циклона, который принесет смешанные осадки".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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