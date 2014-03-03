Новости Происшествия
Сегодня, 17:55

Приморцы жаждут наказания для водителя белого "Лексуса"

Приморцы жаждут наказания для водителя белого "Лексуса"

Источник фото: dpscontrol_125rus

Водитель белого "Лексуса" с тремя восьмерками на номерном знаке нарушил правила дорожного движения в Находке.

Как сообщает "Вести: Приморье", "Лексус" пересек сплошную разделительную полосу, выехав на встречку, где создал опасную ситуацию, что едва не привело к лобовой аварии.

"Напугал моего папу вчера! Летел по встречке *удак, хотелось бы наказания для него, штрафа как минимум, может ГИБДД его тут увидит", - рассказывает пользователь паблика dpscontrol_125rus.

"А зачем его видеть? Номера то есть. Этого достаточно", "Сплошная как бы... Скинь в ГАИ",  "Конечно в ГАИ, пусть займутся этим власти", - комментируют пользователи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме