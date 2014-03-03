Приморцы жаждут наказания для водителя белого "Лексуса"

Водитель белого "Лексуса" с тремя восьмерками на номерном знаке нарушил правила дорожного движения в Находке.

Как сообщает "Вести: Приморье", "Лексус" пересек сплошную разделительную полосу, выехав на встречку, где создал опасную ситуацию, что едва не привело к лобовой аварии.

"Напугал моего папу вчера! Летел по встречке *удак, хотелось бы наказания для него, штрафа как минимум, может ГИБДД его тут увидит", - рассказывает пользователь паблика dpscontrol_125rus.

"А зачем его видеть? Номера то есть. Этого достаточно", "Сплошная как бы... Скинь в ГАИ", "Конечно в ГАИ, пусть займутся этим власти", - комментируют пользователи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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