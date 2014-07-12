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Сильное землетрясение произошло рядом с Приморьем
1 декабря в 8:54 по приморскому времени произошло землетрясение в Татарском проливе магнитудой 6.4, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода".
Толчки были зафиксированы юго-восточнее Советской Гавани Хабаровского края на расстоянии 87 км в Японском(Восточном) море. Координаты: 48°15’36»с.ш., 140°48’36»в.д.. Это довольно сильное землетрясение для Японского моря. Толчки были на большой глубине, поэтому угрозы цунами нет!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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