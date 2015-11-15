Зафиксировано землетрясение в 200 километрах от Дальнегорска

Сегодня, 8 октября, произошло землетрясение в Японском море. Толчки магнитудой 4.3 были зафиксированы в 14:46 08.10.2019 в точке с координатами 44°32’24 с.ш., 138°22’48 в.д.. на глубине 268 км. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода.ру", расстояние от эпицентра до Дальнегорска 219 км.

"Зачастили толчки возле Приморья. Хотя пока на большой глубине", - отмечает народный синоптик.

Напомним, это уже третье за год землетрясение в Приморье.

22 апреля в Лазовском районе Приморского края в шести километрах от села Свободное произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр землетрясения находился к западу от дороги между селами Беневское и Киевка. Расстояние до Находки — 71 км, до Преображение — 27 км. Очаг находился на большой глубине 457,39 км

Еще одно землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано 16 июля в 140 километрах от Владивостоока в Японском море на глубине 560 километров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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