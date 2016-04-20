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"Там морда развалена": девушка погибла под колесами авто в Приморье

"Там морда развалена": девушка погибла под колесами авто в Приморье

Источник фото: Скрин видео

Девушку сбил автомобиль в Большом Камне. Несчастье случилось минушей ночью в районе Автовокзала, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на bkamen_news. Девушка погибла на месте.

По данным "Инстаграм"-паблика, ей был всего 21 год. 

По словам очевидцев, девушка с подругой "голосовали", пытаясь остановить попутный автомобиль. На данном участке отсутствует освещение. Вероятно, водитель не заметил девушек и совершил наезд.

"Сколько ещё нужно смертей, чтобы поставить столбы с освещением?", "Там морда развалена. Я сначала думал, он в кольцо бетонное въехал. А оно вона как", "Очень много людей там стоят и голосуют в темноте! Их вообще не видно, а они ещё и поближе к дороге встают, чтоб прям рука до машины доставала! Освещения городу не хватает везде! Ни во дворах, ни на дорогах!", - комментируют подписчики.

 

Видео - bkamen_news

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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