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«Ждем пробку»: несколько машин превратись в груду металла после столкновения на трассе

«Ждем пробку»: несколько машин превратись в груду металла после столкновения на трассе

Источник фото: скрин видео dps_vl

На трассе в Сторону Надеждинска произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов, очевидцы утверждают, столкнулись несколько автомобилей - два Toyota Prius, Toyota Aqua и Mazda. В комментариях отмечают, эта авария послужит причиной пробки в данном направлении.

Детали аварии уточняются.

«Никого не смущают большегрузы стоящие на полосе разгона? Мозг у этих товарищей вообще присутствует?», пишут в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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