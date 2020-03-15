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«Ждем пробку»: несколько машин превратись в груду металла после столкновения на трассе
На трассе в Сторону Надеждинска произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в одном из приморских пабликов, очевидцы утверждают, столкнулись несколько автомобилей - два Toyota Prius, Toyota Aqua и Mazda. В комментариях отмечают, эта авария послужит причиной пробки в данном направлении.
Детали аварии уточняются.
«Никого не смущают большегрузы стоящие на полосе разгона? Мозг у этих товарищей вообще присутствует?», пишут в комментариях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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