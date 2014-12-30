«Вот так поворот»: что ждет «непереобувшихся» водителей

В СМИ появилась информация о том, что с 1 декабря вступили в силу некие нормативные акты, запрещающие водителям ездить на летних шинах зимой. Непереобувшимся якобы грозит штраф 500 рублей. Однако эта новость не более чем фейк, которым пугают автомобилистов из года в год, сообщают «Вести:Приморье».

Этой зимой водителям не грозит штраф за то, что они не поменяли летние шины на зимние. Впрочем, это не отменяет необходимости переобуть машину для собственной безопасности и безопасности окружающих. Дело в том, что в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств давно закреплен запрет на эксплуатацию в зимний период (декабрь, январь, февраль) автомобилей, не укомплектованных зимними шинами. А также запрет в летний период (июнь, июль, август) эксплуатировать машины, укомплектованные шинами с шипами, пишет «РГ».

Но для применения этой нормы в России она должна была быть закреплена в российском правоустанавливающем документе. Например, в правилах дорожного движения либо в основных положениях по допуску к эксплуатации или в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Все эти документы утверждаются постановлением правительства.

Проект поправок в перечень неисправностей был разработан и даже вынесен на общественное обсуждение еще в сентябре. Однако пока документ дорабатывается, и когда он выйдет в свет, неизвестно.

Напомним, в нем предусматривается не просто запрет на использование летних шин зимой, а шипованных летом, но еще и уточняется, что такие шины должны стоять на всех осях автомобиля. То есть экономным гражданам не получится, например, зимой поставить шипованные покрышки только на ведущую ось.

Когда эти поправки утвердит правительство, тогда у сотрудников ГИБДД появится основание привлекать непереобувшихся автомобилистов к ответственности по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Впрочем, санкция этой статьи не самая суровая - предупреждение или штраф 500 рублей.

Еще в начале года депутаты выступали с инициативой закрепить в КоАП штраф за использование шин не по сезону. И такие предложения звучат регулярно - либо когда выпадет снег и начнутся пробки из-за застрявших на подъеме в горку фур, либо летом, когда дорожники будут списывать колейность на дорогах на использование шипованных шин.

Любой вменяемый автомобилист прекрасно понимает, что смена шин - это, прежде всего, его же собственная безопасность на дорогах. На заснеженной дороге тормозной путь на зимних шинах при торможении с 50 км/ч составит около 30 метров. На летних - около 60. И это при том, что летом тормозной путь на тех же летних шинах на сухом асфальте не превышал 25 метров. И эта огромная разница может спасти чью-то жизнь.

Причем проблема заключается не в рисунке протектора, а в составе резины. Зимняя мягче, эластичнее, не дубеет на морозе. Поэтому производители рекомендуют устанавливать зимние шины не тогда, когда выпадет снег, а когда среднесуточная температура опустится ниже +5 градусов. Даже на сухом асфальте более мягкая зимняя резина будет эффективнее летней.

Казалось бы требование о смене шин по сезону абсолютно логичное. Почему же оно до сих пор не было закреплено в нашем законодательстве? Ответ прост. Слишком сложно этим требованием всех удовлетворить.

Одними из главных противников нововведения были владельцы фур и автобусов. Уж слишком дорого стоят для этой техники зимние покрышки. И колес, которые надо переобуть на них, несколько больше, чем на легковых машинах.

Впрочем, владельцы такой техники давно используют восстановленные шины. А в поправках к перечню неисправностей впервые прописаны требования к таким шинам. Например, запрещено устанавливать восстановленные шины, которые старше 7 лет. Или устанавливать шины с восстановленным протектором на переднюю ось.

Еще один аргумент "против" заключается в том, что страна у нас большая. И продолжительность лета и зимы в разных регионах разная. Да и характер этой зимы сильно отличается. На юге может вовсе снега не выпасть, зачем тогда вообще там зимние шины устанавливать?

Поэтому в проекте постановления правительства установлена возможность регионам самим определять, когда у них наступает запрет на использование тех или иных шин.

А пока в действующем перечне установлен только запрет на эксплуатацию автомобиля на лысой резине. Остаточная глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм. Да прописано, какие шины считать зимними. Это шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками "М+S", "М&S", "М S".

Кстати, будущие поправки в перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация, одними только шинами не ограничиваются. Устанавливается также новое требование по тонировке, соответствующее положениям технического регламента Таможенного союза. В требованиях к обзорности четко прописано, что запрещается эксплуатация автомобилей, у которых светопропускание ветрового стекла и стекол, обеспечивающих переднюю обзорность для водителя, менее 70 процентов. Именно такое требование установлено в техническом регламенте.

Сейчас в перечне неисправностей указан ГОСТ, который предусматривает прозрачность ветрового стекла 75 процентов, а боковых передних - 70 процентов. По сути, российский документ приводят в соответствие с международным.

Отметим, сотрудники Госавтоинспекции Приморского края напоминают о недопустимости управления транспортным средством на «летней резине» в условиях гололедицы: машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно.

Помните, что тормозной путь при гололеде увеличивается в несколько раз. Безопасная скорость и дистанция – это самые важные моменты, на которые следует обратить внимание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]