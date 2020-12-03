Продавцы «веселящего» настроения понесут ответственность

В стране могут ввести под запрет продажу бесцветного негорючего газа (N2O), который молодежь использует для повышения настроения. В случае нарушения запрета продавцы понесут уголовную ответственность, сообщают «Вести:Приморье».

После нескольких инцидентов ряд федеральных ведомств, включая Роспотребнадзор, сделали заявления о необходимости ограничения продажи этого так называемого „веселящего газа“ населению», — рассказала газете депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко. Ее коллега Александр Ищенко напомнил, что «веселящий газ» приравнивается к легкому наркотику, однако его распространение на данный момент никто не контролирует, пишет ura.ru.

Депутаты рассказали, что начали работать над законопроектом в 2017 году, но столкнулись с рядом препятствий. В частности, окись азота используется в медицинских целях. Газ необходим при наркозе в хирургии или стоматологии. В промышленности N2O применяют для хранения или консервирования пищевых продуктов.

Недавно стало известно, что правительство согласовало законопроект депутатов «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Предполагается, что депутаты рассмотрят проект закона до новогодних праздников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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