Власти могут установить запрет на запуск фейерверков вне специальных площадок

Нужно ввести запрет на продажу несовершеннолетним любой пиротехники, включая бенгальские огни, запретить детям использовать фейерверки и ввести ответственность за нарушение правил обращения с салютами. Об этом сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы предлагаем, во-первых, запретить продажу несовершеннолетним, во-вторых хранение и использование несовершеннолетними лицами, в-третьих, чтобы у муниципалитетов появилась возможность устанавливать специальные площадки, вне которых пускать запрещено. Плюс — ввести административную ответственность, которая сейчас отсутствует, за нарушение этих правил», — сказал Бурматов.

По его мнению, несовершеннолетним нельзя продавать любую пиротехнику, в том числе, бенгальские огни «Это не детская забава», — заявил депутат.

Бурматов добавил, что на бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня, которые относятся к первому классу опасности, не распространяется требование использовать их только на специально отведённых площадках, а пиротехнику, которая относится ко второму и третьему классу опасности, в том числе, петарды, салюты и фейерверки, можно использовать только в отведённых для этого местах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]