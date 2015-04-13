Ответственность за нарушения при обращении с животными внесут в новый КоАП

ГД предложила внести в новый КоАП ответственность за нарушения при обращении с животными. Об этом рассказал Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы предложили целый ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который сейчас формируется в специальной комиссии, созданной в Правительстве. Мы предложили несколько новых составов административных правонарушений и ответственность за эти правонарушения», — сообщил Владимир Бурматов.

Он рассказал о пяти важных предложениях депутатов, которые правительственная комиссия приняла.

Так, предложено ввести административную ответственность за оставление питомцев без передачи их новому хозяину или в приют – за выброс на улицу, отмечается на сайте ГД РФ.

Также предложено установить ответственность за нарушения правил содержания животных в приютах. «Потому что сейчас это настоящий бич многих регионов. Там приюты для безнадзорных животных больше напоминают концлагеря», — рассказал Владимир Бурматов.

Третий предложенный состав – административная ответственность при использовании животных в различных культурно-зрелищных мероприятиях. «За те безобразия, которые происходят в цирках и зоопарках», — пояснил депутат.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными. Парламентарий напомнил, что уже существует уголовная ответственность за это. «Административной статьи остро не хватает, потому что не все факты жестокого обращения заканчиваются гибелью или увечьями животного. Бывает, что животное удается спасти, но возбудить уголовное дело по этой статье нельзя», — сказал Председатель Комитета.

Наконец, предложено ввести ответственность за нарушение правил содержания питомцев – порядка выгула, например, и т. д.

«Это очень большой шаг вперед. Все пять составов, которые мы предложили, были комиссией по формированию нового КоАП приняты. Мы ждем, когда этот вариант Кодекса будет внесен в Государственную Думу», — заключил Владимир Бурматов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]