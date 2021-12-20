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Владивостокцам сделали важное напоминание на период новогодних праздников

Владивостокцам сделали важное напоминание на период новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников жителям и гостям Владивостока напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. Это касается обращения с нагревательными приборами и печным отоплением, разведения костров, а также использования петард, фейерверков, гирлянд и другой праздничной атрибутики, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока подчеркивают: меры пожарной безопасности важно соблюдать и дома, и на природе, и в общественных местах.

В быту необходимо использовать только исправные электрические приборы, изготовленные промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

Очень важно следить за исправностью электропроводки, избегать перегрузки на электросеть и не включать сразу нескольких мощных потребителей энергии. Важно не оставлять электрообогреватели включенными на ночь, не использовать их для сушки вещей. Устанавливать электрообогреватель необходимо на безопасном расстоянии от мебели и штор.

Также важно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов, воздерживаться от использования открытого огня в сухую ветреную погоду, не допускать бесконтрольно отжига сухой травы. Необходимо своевременно очищать дом от горючих веществ и материалов, не загромождать подъезды и коридоры в доме старой мебелью и другими вещами, следить за порядком на балконах и лоджиях, в кладовых, сараях, на чердаках, в гаражах.

Новогодние украшения в виде электрических гирлянд, искусственные ели, фонари, фейерверки, петарды, хлопушки, бенгальские огни должны быть сертифицированы и приобретаться только в магазинах.

При обнаружении возгорания или задымления следует незамедлительно звонить по телефону 112.

С телефонами экстренных служб можно ознакомиться по ссылке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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