Пожарные обходят частные дома Владивостока

Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения пожаров проходят во Владивостоке. Жителям частного сектора напоминают о необходимости уборки территории от мусора и сухой травы, а также о правилах пользования печным отоплением.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, на днях обход частных домовладений прошел в Первореченском районе. Как рассказали специалисты административно-территориального управления, жители должны не допускать захламления придомовых территорий, проводить работы по очистке участков от горючих отходов, сухой травы и листьев, не допускать сжигание мусора.

Что касается печного отопления, то перед началом отопительного сезона граждане должны убедиться в исправности печи, а также провести очистку от сажи дымоходов и дымовых труб и проводить эти работы в течение всего отопительного сезона. Поверхности печей и дымоходов необходимо систематически очищать от пыли и других горючих отходов. Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющие жидкости, перекаливать печи, а так же сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

«Соблюдение этих правил поможет избежать беды, а главное – сохранить не только имущество, но и жизнь», – подчеркнули в административно-территориальном управлении Первореченского района.

По итогам беседы горожанам также вручали памятки.

Отметим, что руководителям предприятий и организаций всех форм собственности необходимо принять меры по очистке прилегающих территорий от горючих материалов, мусора, уборке сухой травы.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам 112 или 101. Звонить также можно в «Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока» (ЕДДС) по тел. 222-23-33.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]