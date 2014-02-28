Житель Владивостока попался на сбыте «шпионского» оборудования

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей за незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, отметили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 12 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в возле дома по проспекту 100 лет Владивостоку в городе Владивостоке, незаконно сбыл гражданину техническое устройство для негласного получения информации, получив при этом вознаграждение в сумме 3000 рублей.

В квартире подозреваемого проведен обыск, в ходе которого следователи изъяли 8 аналогичных устройств. Расследование уголовного дела продолжатся, назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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