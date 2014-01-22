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Бывшего наркомана в Приморье лишили водительских прав

Бывшего наркомана в Приморье лишили водительских прав

Источник фото: Realnoevremya

В ноябре 2020 г. в Уссурийском районном суде было рассмотрено интересное дело: прокурор города добился прекращения действия водительских прав категории «В», «В1С» и «С1» у гражданина Б., местного жителя.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост", прокурор Уссурийска обратился с иском в суд потому, что Б. до сих пор находится на учёте у психиатра-нарколога краевой психиатрической больницы с диагнозом «синдром зависимости в следствии употребления психоактивных веществ, средняя стадия. Воздержание». Ранее Б. задерживался сотрудниками ГАИ по подозрению в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. Задерживался он ранее и сотрудниками наркоконтроля, которые выявляли у него состояние наркотического опьянения. Как выяснилось, в прошлом у Б. были проблемы и с опийной группой наркотиков, и с каннабиоидами (конопля). На основании всего этого прокурор Уссурийска потребовал прекратить действие водительского удостоверение у Б., поскольку диагноз Б. препятствует управлению транспортными средствами.

Адвокат гражданина Б. возражал, отмечая, что вот уже более 10 лет Б. не употребляет наркотики, работает водителем и эта работа является его единственным источником дохода.

Суд, изучив мнение сторон, пришёл к выводу (в том числе, на основании постановлений и приказов Минздрава России), что Б. на текущий момент не должен управлять транспортными средствами и прекратил действие его водительского удостоверения. Теперь, если Б. не добьётся отмены этого решения в Примкрайсуде, ему придётся искать другой источник дохода…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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