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Приморцы попали в огромную автопробку в пригороде Владивостока

Приморцы попали в огромную автопробку в пригороде Владивостока

Источник фото: dpskontrol125rus

Огромная пробка образовалась на трассе в пригороде Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

По данным паблика, причиной тому - дорожные работы. 

Автомобильная пробка начинается от Седанки и тянется до поворота на Снеговую Падь.

 

Видео - dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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