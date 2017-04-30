Сегодня, 15:59
Приморцы попали в огромную автопробку в пригороде Владивостока
Огромная пробка образовалась на трассе в пригороде Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.
По данным паблика, причиной тому - дорожные работы.
Автомобильная пробка начинается от Седанки и тянется до поворота на Снеговую Падь.
Видео - dpskontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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