"Миллион за навагу!": случай на рыбалке в Приморье обсуждает Сеть

Рыбак утопил свой автомобиль в районе Речицы в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье". Фото опубликовано в социальной сети. Инидент призошел около часа назад, - сообщает dpscontrol.

Спустя пару часов под лед ушло еще одно авто любителя наваги (на втором фото).

По словам очевидцев, такое случается ежедневно. Лед еще хрупкий. Тем более в эти выходные синоптики прогнозируют оттепели до +4 градусов. Но это не останавливает любителей зимней рыбалки.

"Блин😏 такое чувство, что у ребят запасные тачки стоят, ну типо одну утоплю, на другую сяду", "Медаль за навагу!, "Вчера один сам так припарковался и винил меня в том, что не может выехать.... Он задом заехал на лед и ему кто-то перед перекрыл", "Один мульён за навагу, красава!", - комментируют ситуацию пользователи Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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