Госдеп США признал рожденных на Курилах россиян японцами

Госдепартамент США признал родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии. Об этом сообщает газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт, опубликованные на сайте американского внешнеполитического ведомства, сообщают "Вести:Приморье".

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для конкурсантов иммиграционной программы Diversity Visa.

Конкурс грин-карт проводится Соединенными Штатами с 1990 года, каждый год отбираются 55 тысяч иммигрантов, которые получают право переехать в США вместе со своими семьями.

Чтобы получить визу и грин-карту необходимо иметь определенный уровень образования и в достаточной степени знать английский, а также доказать, что у вас нет намерения жить только на пособие по безработице.

В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, откуда в США приезжает более 50 тыс. человек ежегодно. Россияне не могли участвовать в лотерее с 2005 по 2010 годы, однако впоследствии уровень иммиграции из РФ в США снизился.

Новиков также подчеркнул, что подобные шаги не являются случайными и не появляются из-за недоразумения, недосмотра или нелепости.

"Такие вещи обычно готовятся заранее, заблаговременно. Ясно, что чиновники, которые готовили соответствующий проект документа для своего начальства, согласовывали это. Таким образом, это даже невозможно отнести к плодам деятельности новой американской администрации", — считает депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]