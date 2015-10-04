Возврат в 90-е?: к чему приведет введение продуктовых карт

Введение продуктовых банковских карточек для бедных россиян — это поддержка не только малоимущих категорий граждан, но и отечественного производителя. При этом выпускать их можно по аналогии карточек из 1990-х. Так в беседе с ura.ru экономист Антон Любич прокомментировал предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова поддержать малоимущие слои населения РФ, сообщают «Вести:Приморье».

«Продуктовые карты позволяют поддержать не только социально уязвимые слои населения, но и производителя — это обеспечивает гарантированный спрос, производство продуктов и развитие конкуренции. Продуманная, рабочая мера. Например, в США около 40 млн человек получают продуктовые карты», — отметил экономист.

Реализовать инициативу и следить за целевым использованием карт технически возможно, продолжил экономист. «Это можно делать через сайт Госуслуг, либо по аналогии карточек на продукты из 1990-х: когда есть карточка „Сахар. 3 кг“ и ты можешь на нее взять только сахар. Сами продуктовые сети контролируют использование карт. При этом выдача карт не означает, что у гражданина забирают его деньги. Те деньги на продукты, которые были запланированы, он может потратить на одежду, досуг, ребенка. Расширяются возможности и разнообразие жизни», — резюмирует эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]