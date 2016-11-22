Есть жертвы. Тигры терроризируют жителей Дальнереченского района

Тигры пугают жителей севера Приморского края. В пятницу, 4 декабря, в селе Ясная поляна Дальнереченского района тигр задрал двух собак, которые сидели на цепи на территории частного дома, сообщают «Вести:Приморье».

О трагедии нам рассказал подписчик редакционного WhatsApp. Автор показал на видео следы тигра, который спокойно разгуливал по селу, причем выбирал центральную чищеную дорогу. Тигр, судя по следам, зашел на территорию двух частных домов. На одной из них хищник задрал двух сидящих на цепи собак. Мужчина уточнил, все произошло утром с 10 до 11 часов, собаки сильно лаяли.

Также автор видео поясняет, тигр оставил следы точки когтей.

Собаке в другом частном дворе удалось спрятаться в будке, вероятно, тигру просто было неудобно с маленькой будке.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, тигр похозяйничала в другом дальнереченском селе . Есть жертвы. Также недавно произошел случай, о котором говорили приморские паблики. Мужчина едва не стал добычей хищника на трассе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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