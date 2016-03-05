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Трагедия под Владивостоком: трое рыбаков утонули в акватории Амурского залива
В акватории Амурского залива произошла трагедия. Трое рыбаков утонули в районе мыса Песчаный напротив Владивостока. Об этом нам сообщил постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье».
Мужчина, приславший трагические кадры, стал очевидцем ситуации, когда специалисты МЧС достали из воды утонувших. Отмечается, их было трое. Обнаружены тела двух мужчин. Тело третьего рыбака не найдено.
В Приморье МЧС предупреждает рыбаков, лёд на водных объектах Приморского края только начал формироваться, возникает иллюзия прочной поверхности. Сезон подлёдного лова ещё не наступил и попытки приблизить это время оканчиваются трагически. Сотрудники МЧС призывают жителей набраться терпения и дождаться времени, когда лед достигнет прочности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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