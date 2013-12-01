Очередной любитель рыбки проиграл в «зимнюю рулетку»

В Артеме очередной любитель рыбалки оказался в объятиях силы природы, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов опубликован пост. На фото видно, водитель микроавтобуса не справился с силами природы и провалился под лед. О чем думал мужчина непонятно.

В Приморье МЧС предупреждает рыбаков, лёд на водных объектах Приморского края только начал формироваться, возникает иллюзия прочной поверхности. Сезон подлёдного лова ещё не наступил и попытки приблизить это время оканчиваются трагически. Сотрудники МЧС призывают жителей набраться терпения и дождаться времени, когда лед достигнет прочности.

«Люди выезжающие сейчас на лёд, я как понимаю вам машина не нужна. Отдайте мне я на ней ездить буду....», «У меня ощущение, что это новый вид спорта, типа зимняя рулетка) каждый выезжает ...проигрывает», «Надо их номера на дром базу закидывать ,что бы потом продать не могли», «Начался сезонный флешмоб», «Мне вот интересно, а эта корюшка реально всего это стоит? Испорченых авто, или жизни? Есть тут те кто едет на такую рыбалку, вы там золото добываете вместо рыбы?», отмечают в комментариях.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали о трагедии под Владивостоком. Трое рыбаков утонули в акватории Амурского залива. В пригороде Владивостока неравнодушные люди спасают безумных рыбаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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