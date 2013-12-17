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23 года «строгача» получил житель Артема за страшное злодеяние

23 года «строгача» получил житель Артема за страшное злодеяние

Источник фото: pixabay.com

В Артеме за совершение насилия в отношении малолетней вынесен обвинительный приговор мужчине, сообщают «Вести:Приморье».

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства  признаны судом   достаточными для вынесения обвинительного приговора 31-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений - насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица и изнасилование, отметили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что 24 октября 2019 года обвиняемый увидел возле дома по  улице Фрунзе в городе Артеме малолетнюю девочку. Он направился за ней и возле гаражей по улице Херсонская  ударил ее по голове. После этого силой завел потерпевшую  в безлюдное место за гаражи, где совершил в отношении нее насильственные действия, однако был задержан   местными жителями, которые удерживали его до приезда полиции.     

Суд назначил ему наказание в виде 22 лет 10 месяцам лишения свободы  с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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