23 года «строгача» получил житель Артема за страшное злодеяние

В Артеме за совершение насилия в отношении малолетней вынесен обвинительный приговор мужчине, сообщают «Вести:Приморье».

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 31-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений - насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица и изнасилование, отметили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что 24 октября 2019 года обвиняемый увидел возле дома по улице Фрунзе в городе Артеме малолетнюю девочку. Он направился за ней и возле гаражей по улице Херсонская ударил ее по голове. После этого силой завел потерпевшую в безлюдное место за гаражи, где совершил в отношении нее насильственные действия, однако был задержан местными жителями, которые удерживали его до приезда полиции.

Суд назначил ему наказание в виде 22 лет 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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