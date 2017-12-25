Пришлось «корячиться»: неприятная ситуация с машиной скорой помощи попала на видео

В Уссурийске житель дома по улице Пушкина, 68 стал очевидцем непонятной ситуации, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автор видео, опубликованного в одном из приморских пабликов, пояснил, машина скорой помощи прибыла на вызов. Однако заехать во двор у водителя сразу не получилось. Дело в том, что ему мешали припаркованные автомобили. Очевидец отметил, скорая минут десять пыталась проехать, совершая маневры, чтобы не задеть припаркованные машины.

«Пушкина, 68. Может проснется совесть у таких паркунов. Скорая корячилась минут 10. Сначала передом, потом задом, а кому-то в этот момент возможно срочно нужна медпомощь» - рассказывает подписчик.

В комментариях отметили, любая спецмашина приезжает, чтобы помочь. А из-за потерянного времени на дороге, минуты могут сыграть злую шутку.

«Бесполезно!У таких паркунов ничего не проснется.Они найдут тысячу оправданий,им виноваты все президент, администрация,снег,узкие проезды», «Думать надо, прежде чем бросать своё авто, ещё наверно к нему же и приехали, потом сам же и не довольный почему долго ехали», «Да это тело там всегда ставит так раком свою машину.», «Катимся ребята,в яму...», «а уж это проблема».

видео mark2_che



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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