Проект поправок в ПДД для СИМ не прошел регуляторной гильотины

Масштабный проект поправок в Правила дорожного движения, который вводит понятие "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) для самокатов и прочих гироскутеров, не прошел регуляторной гильотины. Его решено отправить на доработку, сообщают «Вести:Приморье». Большинство экспертов рабочей группы не согласовали предложенные Минтрансом изменения. Об этом пишет «РГ».

Напомним, что в поправках предлагалось прописать правила для тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах. Уж слишком много проблем они создают, как на дорогах для водителей, так и на тротуарах для пешеходов. К новым средствам индивидуальной мобильности - самокатам с моторчиком, да и к обыкновенным самокатам - оказались не готовы не только участники дорожного движения, но и нормативные акты. Пробел в правилах, благодаря которому пользователи этих гаджетов причисляются к пешеходам, создал серьезный дорожный конфликт. Самокатчики гоняют по тротуарам и сбивают прохожих. Они ездят по скоростным дорогам и создают опасные ситуации.

Но прописать правила для них оказалось очень нелегко. Проект поправок зрел более года. И когда все ведомства его между собой с большим трудом согласовали и уже была надежда, что он будет принят до конца года, рабочая группа по регуляторной гильотине завернула его на доработку.

Проект масштабен не только по тому, что впервые прописывает использование самокатов и их электронных собратьев. В нем правила приводятся в соответствие с действующими нормативными актами, например ГОСТами. Так, на разметку у нас давно введен и действует новый стандарт. А правила ссылаются на уже давно отмененный.

Напомним, электросамокатам предложено разрешить ездить по тротуарам со скоростью 20 км/ч, а также разрешить тем СИМ, которые оборудованы мотором выезжать на проезжую часть, если скорость на дороге разрешена не более 60 км/ч.

Сейчас в некоторых регионах электросамокаты причисляют к мопедам и требуют от тех, кто ими управляет наличия прав. И это вполне логично, поскольку мощность у этих агрегатов даже выше, чем у мопеда.

Вообще эксперты высказались против введения термина СИМ. Они считают, что более четкое указание, что такое транспортное средство, механическое транспортное средство, а также понятие "водитель" вполне закрывают во многом надуманную правовую лакуну по отношению к популярным гаджетам. Более того, предвосхищают появление новых устройств для передвижения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]