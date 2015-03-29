Новые правила введут для владельцев самокатов и гироскутеров

Эксперты продолжают дискуссию об ограничениях, которые могут ввести для владельцев самокатов, сигвеев, гироскутеров, электросамокатов и моноколес, сообщает "Вести: Приморье". Ранее в правительстве РФ представили проект по использованию таких средств передвижения.

Предполагается, что Госдума может предусмотреть ответственность за нарушения правил езды на них. Однако, по словам первого заместителя председателя Комитета по госстроительству и законодательству ГД Вячеслава Лысакова, "этот вопрос находится в компетенции правительства РФ.

То есть когда и если правительство отрегулирует эту проблему в ПДД, тогда Госдума предусмотрит соответствующую административную ответственность, поскольку ПДД - постановление правительства, а Кодекс об административных правонарушениях РФ - федеральный закон".

Парламентарий считает, что администрировать эти нормы "практически невозможно". В частности, встает вопрос о замере скорости таких приспособлений и составлении протоколов, отмечает «РГ».

"Хотя надо признать, что все более многочисленные одно-двух- трехколесные электрические и прочие средства передвижения, не говоря уж о квадроциклах, минитракторах и других транспортных средствах, которые используют для передвижения по дорогам общего пользования, несомненно, нуждаются в законодательном регулировании, включая административную ответственность. Но пока только имеются первые и далеко не идеальные попытки такого регулирования", - заявил Лысаков.

Напомним, в октябре прошлого года в Правила дорожного движения предложили добавить нового участника - того, кто передвигается на "средствах индивидуальной мобильности". Под этим понятием как раз подразумеваются электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, а также роликовые коньки, скейтборды обычные самокаты и т.д. Согласно предлагаемым правилам, если средство индивидуальной мобильности использует ребенок младше 7 лет, то он должен передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов. Дети от 7 до 14 лет могут ездить по велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам со стороны водителя. Лица, достигшие 14 лет, должны передвигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон. Скорость средств индивидуальной мобильности в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не должна превышать 20 км/ч.

Сейчас все пользователи таких устройств приравнены к пешеходам со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ответственностью. А все возрастающая аварийность по их вине требует разработки для них специальные правила. Эксперты говорят, что это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, обезопасить пешеходов, а с другой - защитить самих владельцев подобной техники. Необходимо, чтобы они знали и соблюдали Правила дорожного движения. Но как это обеспечить - пока неизвестно. Непонятно также, кто и каким образом будет доказывать допущенные ими нарушения, и как самокатчики станут за них отвечать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]