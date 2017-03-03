"Красный губернатор" уходит из большой политики

Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко не будет баллотироваться в следующий состав парламента Приморья. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе "Вести:Приморья".

"Я считаю, что за пять лет я выполнил свою депутатскую программу. Надо уступить новым народным избранникам, надеюсь, что им будет депутат от КПРФ", - заявил Андрей Ищенко.

Напомним, что в 2018 году Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморского края, но был снят с голосования из-за многочисленных нарушений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]