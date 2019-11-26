Андрей Ищенко: "Коммунисты, которые плохо знают Устав партии, исключили меня из КПРФ"
"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Законодательного Собрания Приморского края Андреем Ищенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
17.09.2018 Ищенко увеличивает отрыв
-
09.05.2018 Андрей Ищенко: "9 мая - день национальной гордости"!
-
07.05.2018 «Вести: Приморье. Интервью»: Приморцев волнуют проблемы детей-сирот, экология и транспорт
-
04.11.2017 Владимир Беспалов: "Андрей Тарасенко произвел на меня впечатление крепкого, уверенного и знающего, что делать, мужчины"
-
03.03.2017 "Новая экономика Приморья": Интервью с Андреем Ищенко
-
09.12.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Андреем Ищенко
Добавить комментарий