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Вчера, 23:10

Путин поручил разобраться с 33 сетевыми компаниями Приморья

Путин поручил разобраться с 33 сетевыми компаниями Приморья

Источник фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго и вице-премьеру Александру Новаку сформулировать предложения касательно небольших сетевых компаний Дальнего Востока. Напомним, что после ледяного дождя многие населенные пункты Приморья от 7 до 10 дней оставались без электричесства из-за того, что мелкие энергокомпании не могли быстро восстановить разрушенные сети.

"По поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний, которым не хватает ресурсов для того, чтобы оперативно, в нужном объеме реагировать на происходящие природные явления или техногенного характера - надо сформулировать предложения. Люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать. Подумайте, пожалуйста, и эти предложения сделайте", - обратился президент к Новаку и министру энергетики Николаю Шульгинову на совещании с членами правительства.

Ранее Шульгинов доложил, комментируя последствия непогоды в Приморье, что "в очередной раз зафиксировано технологическая и организационная неспособность небольших региональных сетевых компаний обеспечить надежную эксплуатацию и оперативное восстановление сетевого хозяйства". В Приморье, отметил Шульгинов, 33 подобные сетевые компании.

По его словам, в настоящее время "рассматривается вопрос передачи таких активов крупной сетевой компании в регионе".

Подконтрольная "РусГидро" ДРСК управляет свыше 58 тыс. км линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, 708 подстанциями установленной мощностью 11,737 тыс. МВА на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также юга Якутии.

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]
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