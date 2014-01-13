Сэкономить до 90% начисленного налога на прибыль могут предприниматели Приморья

Меньше месяца осталось у приморских предпринимателей, чтобы подать документы на оформление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Льгота позволит сэкономить до 90% от суммы начисленного налога на прибыль. Подать документы на оформление вычета необходимо в налоговую до 31 декабря 2020 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края.

Инвестиционный налоговый вычет – это возможность уменьшить сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, на расходы по созданию основных средств и на пожертвования государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры.

На применение инвестиционного налогового вычета могут претендовать организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на территории Приморского края, которые подтвердили вложения в основные средства в 2020 году. Получить налоговую льготу могут компании, осуществляющие виды экономической деятельности по наиболее значимым отраслям: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Транспортировка и хранение». Также получить компенсацию могут приоритетные инвестиционные проекты края и компании, реализующие проекты на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Создание сильных региональных компаний – необходимое условие для обеспечения устойчивой экономики региона. Для этого требуется модернизация производств, строительство новых объектов и ввод мощностей. Все это очень затратные статьи для любой компании, но, в перспективе, именно вложения в модернизацию принесут дополнительную прибыль. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль позволит компенсировать часть понесенных издержек. Эта мера начала действовать только в 2020 году. Надеемся, что предприниматели ей воспользуются», – прокомментировала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Размер вычета составит 80% от суммы начисленного налога на прибыль. Организации, которые включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Приморского края или реализуют свои инициативы на условиях государственно-частного партнерства, смогут вернуть до 90% от суммы налога.

Для получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль инвестору необходимо обратиться в территориальный орган Федеральной налоговой службы по месту регистрации предприятия с соответствующим заявлением в срок не позднее даты подачи декларации по соответствующему виду налога. Также изучить дополнительную информацию можно на Инвестиционном портале Приморья.

Отметим, график работы инспекций УФНС мог измениться в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Более подробная информация опубликована на сайте налоговой службы.

Напомним, закон «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» был принят в Приморье 25 сентября 2019 года. Инициатива направлена на стимулирование инвестиционной деятельности и совершенствование инвестиционного климата в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]