Стоимость коммунальных услуг повысится в новом году

Несмотря на финансовые трудности уходящего года, в новом 2021 году россиян ждет очередное повышение стоимости коммунальных услуг, предупредила Федеральная антимонопольная служба. В каждом регионе рост тарифов будет разный, но в среднем по России платежи вырастут на 4%, сообщают «Вести:Приморье».

В среднем по России в 2021 году сумма в ежемесячной платежке россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастет на 4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева. Чиновник сообщил, что новые тарифы вступят в силу с 1 июля.

По словам Королева, средний показатель роста цен в 4% вовсе не означает, что так будет в каждом регионе. Местные власти сами установят предельный порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, уточнил чиновник. Распоряжение правительства относительно калибровки цен под инфляционную динамику касается стоимости предоставления газа, отопления, электричества, горячей и холодной воды, водоотведения и вывоза мусора, уточняет «Газета ру».

Эксперт движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) Павел Склянчук напомнил, что для жилищно-коммунального хозяйства оплаченные гражданами платежки — это не единственный источник доходов, еще есть и большие дотации из бюджета. Но повышение цен из-за инфляции неизбежно, считает он. Коммунальщикам необходимо учитывать рост цен на топливо, проводить ремонт инфраструктуры, выплачивать заработную плату работникам, перечислил член ОНФ.

В Минстрое в свою очередь напомнили, что у предприятий ЖКХ почти не осталось денег на модернизацию коммунальной инфраструктуры и виновата в этом якобы строгое государственное тарифное регулирование и задолженность граждан за предоставленные услуги.

Сейчас уровень изношенности коммуникаций в среднем по стране оценивается примерно в 60%.

Даже для поддержания текущего состояния объектов ЖКХ необходимо много денег, пояснили в Минстрое.

В Минстрое сказали, что для решения всех этих проблем готовятся различные программы и инструменты. Их цель одна — найти инвестиционные деньги, и, судя по всему, без государственных денег эту проблему не решить.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» говорили о том, что в Приморье состоялись очередные слушания главного финансового документа региона на 2021-й год. Затрагивались вопросы, в том числе жилищно-коммунального хозяйства края. Задать вопросы и внести предложения в проект краевого бюджета могли все приморцы в режиме онлайн.

Слушания вызвали настоящий ажиотаж. Сотни человек присоединились к обсуждению в социальных сетях. Приморцы задавали вопросы, и каждый обязательно найдёт отклик. Эта животрепещущая сфера затрагивает каждую семью.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, не допустить роста тарифов на тепло для населения — главная задача. На эти цели пойдёт большая часть средств бюджета, которые выделят на ЖКХ. А в целом на эту сферу направят почти 10 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]